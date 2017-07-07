Rus Papaz: İslam Hakim Olacak, Hristiyan Uygarlığının Yok Oluşuna Az Kaldı

Rusya'da aile işlerinden sorumlu başpapaz Dmitri Smirnov "Avrupa'nın 30 yıl içinde, Rusya'nın ise belki 50 yıl içinde İslam'a geçeceğini" belirtti. Rus Ortodoks başpapaza göre, "Hristiyanlar baskı altına alınacak ve kısmen yeraltına çekilerek yaşamlarına devam edecekler."



Smirnov, Batı'da İslam'ın hakim olacağını belirtiyor, çünkü ona göre "Müslümanlar kendi değerleri adına yaptıkları savaşta kendilerini feda etmeye hazırken, buna mukabil, Batılılar ise sadece tükenmiş ve hasta insanlar, ölü gibiler."

"Hristiyanlığın yok olmasına az kaldı"

Dmitri Smirnov, Hristiyan uygarlığının yok oluşunun yakın olduğunu öngörüyor.: “Bütün Hristiyan uygarlığının yok oluşuna çok az bir vakit kaldı. Birkaç on yıl, belki otuz yıl… Şey! Belki Rusya’da Hristiyanlık elli yıl daha sürebilir, daha fazlası yok.” Smirnov sözlerine "Hıristiyanlar,Avrupa ülkelerine dağılmış bezelye taneleri gibi olacaklar" ifadesini de ekledi.



Papaz Dmitri şunları ileri sürdü: “Hıristiyanlar kafalarını dışarı çıkarmaya cesaret edemeyecekler, küçük gruplar halinde toplanacaklar ve baskı altında olacaklar."

"Müslüman nüfus çok hızlı artıyor"

Dmitri Smirnov, Muhammed isminin İngiltere’de en popüler erkek bebek ismi olduğundan bahsederek, “bu demek oluyor ki, Müslüman nüfus çok daha hızlı artıyor” diye belirterek “Otuz yıl içinde, bütün Avrupa İslam’a tebdil edecek ve Hristiyanlar yer altına çekilecekler” diyerek konuşmasını sürdürdü.



Dmitri Smirnov tartışmalı konuşmaları tanınan bir isim. Öyle ki, kilise bu açıklamaları çok kez reddetmek zorunda kalmış, başpapazın açıklamalarının kilisenin görüşlerini yansıtmadığını belirtmiştir.

"Modern Müslümanlar Allah’ın ne istediğini biliyor"

Smirnov vaazlarının birinde şöyle söyledi: “Hristiyanların aksine, modern Müslümanlar Allah’ın ne istediğini biliyorlar. Sonuçta, kim Allah’a daha yakın? Bu sebepten ötürü gelecek Müslümanlara ait. Gelecek onların. Dünyaya onlar yerleşecekler. Çünkü günümüz Hristiyanlarının bütün bunlarla pek bir işi yok.”

"Müslümanlar inançları için ölmeye hazır"

Başka bir oturumda, başrahip şu ifadeleri kullandı: ”Bayramları sırasında, on binlerce genç Müslüman erkek secdeye varıp Allah’a dua ediyor. Buna karşın, bu kadar Ortodoks erkeği şu ana kadar nerede gördünüz? Onları hiçbir zaman hiçbir yerde göremezsiniz, sadece kadınları görürsünüz. Modern Müslüman inancı için ölmeye hazır. Patlayıcıları vücuduna sarıp, mollasının/aliminin kendisine emrettiği yerde kendisini havaya uçurur. O, kendisini kurban etmeye hazır. Ona terörist(korku salan, korkutan) diyorlar fakat onun amacı dünyayı korkuya boğmak değil. Ve bu genç adamlar neden ölüyorlar? Çünkü onlar homoseksüeller tarafından yönetilen ülkelerde yaşamak istemiyorlar. Onlar bu tiksindirici pop müzikleri istemiyorlar. Onlar kendi değerlerinin erozyona uğramasını istemiyorlar, aile değerleri bunların başında geliyor. Bunlar, onların uğruna can verdikleri şeyler. Onlar dağdan inmiş bir grup teröristler değiller. Birçoğunun kolej eğitimi var. Evet, onlar fanatikler. Neden? Çünkü onlar kendilerini kurban etmeye hazırlar. Bizler ise tükenmiş hasta insanlarız, neredeyse ölü gibi”



Kaynak: Mepa News