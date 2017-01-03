Reina’da Akıtılan Kanın Faturası

Reina’daki katliamın faturasını Müslüman topluma ve siyasi temsilcilerine kesme planları bozguna uğramaya mahkûmdur. Yeter ki siyaset ve toplum sorumluluğunu ihmal etmesin.

Kenan Alpay’ın yorumu:

Beşiktaş Ortaköy’deki eğlence merkezini yılbaşı gecesi makineli silahla basılmasının yarattığı ağır travma hiç şüphesiz siyaset ve toplumu ciddi bir biçimde sarsmıştır. Çünkü neredeyse haftalık bir periyoda bağlanan Beşiktaş ve Kayseri’deki bombalı katliamların (şimdilik) son halkası olarak ülkeye karşı yürütülen topyekün savaşın devam edeceğini resmen deklare etmiştir. Katledilenlerin asker-polis veya sivil olması önemini kaybettiği gibi örgütlerin de ideolojik mahiyeti önemsiz hale dönüştü.

Uluslararası düzeyde lüks bir eğlence merkezi olarak yılbaşı gecesi Reina’yı hedef alan bu katliam oluşturulmak istenen algının aksine kültürel-dini değil doğrudan askeri-stratejik bir motivasyona sahiptir. İster PKK ve müzahir örgütler eliyle isterse IŞİD ve benzeri örgütler eliyle icra edilsin temel amaç Türkiye’nin Suriye ve Irak’a ilişkin geliştirdiği siyaseti sabote etmektir. Ancak Beşiktaş, Maraş veya Ortaköy’de akıtılan kanları, yerlere savrulan cenazeleri kendi ideolojik ve örgütsel hesapları açısından büyük bir fırsata dönüştürmenin azmiyle yanıp tutuşuyor. Alışkın olduğumuz ahlaksız bir siyaset tarzı olarak “laik-Kemalist yaşam tarzı saldırıya uğradı” psikolojik operasyonu derhal devreye sokuldu.

Yazının Devamı >>>