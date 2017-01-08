Polonya’da 10 Kişi Donarak Hayatını Kaybetti!

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07.01.2017 23:41
Polonya’da 10 Kişi Donarak Hayatını Kaybetti!
Polonya’da son 2 gün içerisinde 10 kişi donarak hayatını kaybetti. Polonya’nın komşusu Almanya’da da kışın en soğuk günü yaşandı.

Hava sıcaklıklarının perşembe gününden bu yana -20 derecede seyrettiği Polonya’da yetkililer, son iki gün içinde 10 kişinin soğuklar yüzünden donarak hayatını kaybetiğini açıkladı.

Polonya Ulusal Güvenlik Merkezi Sözcüsü Bozena Wysocka, 1 Kasım’dan bu yana ülkede 53 kişinin aşırı soğuklar yüzünden yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Meteorologlar soğuk hava dalgasının hafta sonunda da etkisini sürdüreceğine dikkat çekti.

Almanya’da Kışın En Soğuk Günü

Kışın en soğuk gününü yaşayan Almanya’nın Bavyera eyaletinde hava sıcaklığı -26 derece olarak ölçüldü.

DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya Meteoroloji Dâiresi bu kış hava sıcaklığında bir rekor yaşandığını duyurdu. Almanya’nın güneyinde yer alan Bavyera eyaletindeki iki noktada, Reit im Winkl ve Schorndorf’da hava sıcaklığı -26 dereceye kadar düştü. Yine Bavyera’da bulunan Oberstdorf’da ise termometre -25 dereceyi gösterdi. Meteorologlar hava sıcaklıklarının bu kadar düşmesinde Alex alçak basının etkili olduğunu belirtti.

Almanya Meteoroloji Dâiresi Bavyera’da önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının nispeten artacağını ve kar yağışının beklendiğini duyurdu. Yetkililer ilk karın Alpler’e düşeceğini, kar kalınlığının 35 santime ulaşacağını kaydetti.

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