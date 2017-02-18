Paris'te Mülteciler Girmesin Diye Alanı Kayalarla Doldurdular!

Fransa'nın başkenti Paris'te yetkililer, La Chapelle sığınmacı merkezi karşısındaki köprü altına büyük kaya parçaları yerleştirdi. Amaç, merkeze alınmadıkları için köprü altında uyuyan sığınmacıları bölgeden uzaklaştırmak.

Fransa'nın başkenti Paris'te, sığınmacıların geçici kampa dönüştürdükleri kentin kuzeyindeki bir köprü altına yetkililer tarafından büyük kaya parçaları yerleştirildi. Aktivistlere göre, ülkedeki kamplar yetersiz olduğu için La Chapelle sığınmacı merkezi karşısındaki köprü altında hayata tutunmaya çalışan onlarca kişinin gidecek başka yeri yok.

Paris'teki sığınmacılara yemek yardımı yapan aktivistler topluluğu Solidarité migrants Wilson, uygulamaya tepki göstererek Facebook sayfasından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük taşlar, zaten çok fazla acı çekmiş insanların küçük umutlarını da ezdi. Bu şok edici yöntemle ilgili açıklama bekliyoruz."

L’Express gazetesine belediye başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, kararın sığınmacıların caddede kamp yapmalarını engellemek için alındığı ifade edildi.

Üç ay önce açılan La Chapelle, 5 bin sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Fakat, talep merkezin kapasitesinden çok daha fazla. Fransa'ya 2016 yılında 85 bin göçmen iltica talebinde bulundu.

Kaynak: AFP, Facebook