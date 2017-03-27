Pakistan ile Afganistan Sınırına Dikenli Tel Örülüyor!

»Ana Sayfa»Dünya
27.03.2017 07:17
Pakistan ile Afganistan Sınırına Dikenli Tel Örülüyor!
İslamabad yönetiminin Pakistan ile Afganistan arasındaki sınıra dikenli tel örmeye başladığı bildirildi.

Pakistan’da İslamabad yönetimine bağlı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bajva, yaptığı açıklamada, Afganistan sınırından yapıldığı belirtilen saldırıların önüne geçmek için “yüksek tehlikeli alanlara” dikenli tel çekileceğini ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, Bajva, çekilecek telin “her iki ülkenin de yararına olduğunu” savunurken, Kâbil yönetiminden yetkililer, henüz sınırda böyle bir adım gözlemlenmediğini ancak söz konusu projeye başlanması hâlinde bunu engellemek için çalışacaklarını belirtti.

Durand Çizgisi

İki ülkenin toprakları arasında Durand Çizgisi (Durand Line) olarak adlandırılan ve 19. yüzyılda İngiltereliler tarafından çizilen 2 bin 400 kilometrelik sınır bulunuyor.

Peştun nüfusu, iki ayrı parçaya bölen Durand Çizgisi’ni Kâbil yönetimi tanımıyor.

İki Sınır Kapısı Kapatılmıştı

İslamabad ve Kâbil yönetimleri uzun yıllardır birbirini kendi topraklarındaki “militanlara” göz yummakla suçluyor.

İslamabad yönetimi, ülkede son dönemde artan saldırıların Afganistan’da faaliyet gösteren örgütlerden kaynaklandığı iddiasıyla şubat ayının ortasından bu yana iki sınır kapısını kapalı tutuyordu. İslamabad yönetiminin başbakanı Navaz Şerif, 20 Mart’ta sınırın tekrar açılmasına yönelik emir vermişti.

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