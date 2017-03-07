Özgür Üniversiteli Dergisinin 40. Sayısı Çıktı

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07.03.2017 16:39
Özgür Üniversiteli Dergisinin 40. Sayısı Çıktı
Özgür Üniversiteli Dergisi “İçimizi Çürüten Bir Mesele: Ahlak Erozyonu” dosya konusuyla okurlarının karşısına çıktı.

Harmancı yazısı ile geçmişe duyulan özlem dile getiriliyor. Özgür üniversiteli gençlerin toplumun ahlaki erozyonunun önüne set kurmak için Allah’ın ayetlerini yaşamlarının her anına yerleştirmeleri gerektiğini ve bu sayede hep diri kalarak toplumun ıslahının sağlanacağının vurgusunu yapıyor harmancı. Daha sonra Modernizm ve Buharlaştırdığı Ahlak yazısı ile Mehmet Can Artuk dergide yerini alıyor. Bu yazısında modern insan ve batının inşa ettiği dünyada dinin yerini anlatıyor.

Özgür Üniversiteli Olmak yazısıyla Meryem Güntaş başından geçen bir olayı okur karşısına sürüyor. Rahime Ceyhan, Vahyin ışığı İle Ahlaki Enkazdan Kurtulmak başlıklı yazısıyla okuyuculara bir yöntem çiziyor. Hatice Kılınçer, Ubeyd Abdullah Kaya ve Züleyha Demir bu sayıda dosya konusunun şairleri olarak karşımızda.

Çetin Aldemir,  Korkunun Düşmanlığa Dönüşümü yazısıyla sosyolojik bir araştırma yapıp İslamofobiden ve korkunun tarihinden bahsediyor.

Furkan Kılıç son tartışmalar doğrultusunda İslamcılara saldıran Kemalist zihniyete Kirli Zihin Pislik Üretir yazı başlığı ile bir cevap veriyor. Numan Günay, Lütfiye Yıldırım, Ali Demirkan ve Adnan Ugar bu sayının diğer şairlerinden.  Davut Taşdemir, Durmuş Kancı, Neslihan Yiğitbay bu sayıya yazılarıyla katkı sağlayan isimler.

Muhammed Azad Doruk, 40. Sayısında dergide Abbas Kiarostami’nin yönetmenliğini yaptığı ve İran yapımı olan Arkadaşımın Evi Nerede filminin kritiğini yapıyor.

Derginin bu sayısında Yeryüzü Apartmanı’nın sakinleri;  Ceylan Önkol, Muhammed Azad, Muhammed Buazizi, Deah Shaddy Barakat oluyor.

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