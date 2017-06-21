ODTÜ’de Bir Müfsid Uygulama Daha!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bir binada kadınlar ve erkekler için ayrı şekilde bulunan tuvaletlerin birleştirilmesi “Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir.” afişleri ile duyuruldu.

Uygulamanın kendisini “kadın” ya da “erkek” şeklinde tanımlamadığı ifade edilen cinsel sapkınlar için başlatıldığı dile getiriliyor.

İslam’a ve Müslümanlara yönelik düşmanlıklar veya muhtelif müfsid uygulamalarla sık sık gündeme gelen ODTÜ’deki son uygulama da tartışmalara yol açtı.