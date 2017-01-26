Musul’un 11 Petrol Kuyusundaki Yangın Hâlâ Sürüyor!
Irak’ın Musul kentinin güneyinde yer alan Kayyara kasabasında, IŞİD’in 5 ay önce, 24 Ağustos 2016’da kasabayı terk ederken ateşe verdiği ham petrol kuyularından 11’indeki yangın hâlâ devam ediyor.
Milyonlarca dolar zarara sebep olan yangın nedeniyle bölgede oluşan yoğun siyah dumanlar, bölge sâkinleri ve özellikle de çocukları olumsuz etkiliyor.
“13 Petrol Kuyusundaki Yangın Söndürüldü”
AA’da yer alan habere göre, IŞİD militanlarının bölgeyi terk ettikleri esnada patlayıcılarla imha ettikleri petrol kuyuları, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği söndürme çalışmaları ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aylardır süren yangın söndürme çalışmalarında birçok kuyu kontrol altına alınsa da bölgede yangın henüz tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil.
Bağdat yönetiminin Petrol Bakanlığı’na bağlı Kuzey Petrol Şirketi yetkilileri ve itfaiye ekipleri, şimdiye kadar 13 petrol kuyusundaki yangını söndürdü. Ancak 11 petrol kuyusundaki yangın hâlâ devam ediyor.
“IŞİD Çekilirken En Az 30 Bomba Patlattı”
Bu denli büyük petrol yangınlarını söndürecek teknolojik imkânlara sahip olmayan Bağdat yönetimi, bölgeye takviye ekipler gönderse de yangın söndürülemiyor. Ekiplerin, kuyulara toprak dökmek suretiyle uyguladığı bu eski yöntem büyük petrol yangınlarını söndürmede yetersiz kalıyor.
Dev alevlere doğrudan müdahale edemeyen itfaiye erleri, alana su döküp, bir miktar serin ortam sağladıktan sonra yangına müdahale ediyor. İş makineleri de sürekli yanan kuyulara toprak atıyor.
AA muhabirine konuşan bir itfaiye eri, şimdiye kadar 13 petrol kuyusundaki yangını kontrol altına aldıklarını ancak 11 kuyuda yangının devam ettiğini söyledi.
Kuzey Petrol Şirketi yetkilileri, IŞİD’in çekilirken kuyular üzerinde en az 30 bomba patlattığını tahmin ettiklerini belirtiyor.
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