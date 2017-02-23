Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada'da bir grup kadının, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacağı bildirildi.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi.

"Uymaları gereken şartları da anlattık"

"Etkinliğin adına 'Başörtüsü kardeşliği' dedik. İzin istediklerinde çok mutlu olduk." diyen Khan, "Başlarını örtmeye ay başında başladılar ve 30 gün boyunca başörtüsü takacaklar." ifadelerini kullandı.

Kiran Malik Khan, başörtüsünün dini bir sembol olması nedeniyle 7 Kanadalı kadına 30 gün boyunca uymaları gereken şartları da anlattıklarını belirterek, "Başörtüsünü neden taktığımız ve diğer hususları izah ettik. Bu şartlara ilişkin hepsi söz verdiler. Şartlara uyacaklar." diye konuştu.

Yüzlerce kadın başını örttü

Öte yandan Fort MacMurray kentinde Dünya Başörtüsü Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, yüzlerce kadın AVM’lerde açılan stantlarda Müslümanlara destek verdi.

Ailelerin ziyaret ettiği stantlarda, kadınlar ve kız çocuklarının başı örtülürken, hazırlanan broşürler ve görsel sunumlarla başörtüsü ve İslam hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bazı Kanadalı kadınların, örttükleri başörtülerini satın aldıkları görülürken, bazılarına da örtüleri hediye edildi.

AA