Muhalif Heyet Sözcülerinden Muslat, Cenevre-4’ü Değerlendirdi
Suriye konulu Cenevre 4 görüşmelerine katılan muhalefet heyetinin sözcüsü Salim el-Muslat, sürecin başarısız olmasının sebebinin kendileri olmayacağını, neye mal olursa olsun çözüm için müzakere etmeye devam edeceklerini söyledi.
Muslat, Birleşmiş Milletler gözetiminde Cenevre'de Suriye rejimi ve muhalefeti arasında gerçekleşen dolaylı görüşmelerde gelinen durumu değerlendirdi.
Önceki Cenevre görüşmelerine de zor şartlarda geldiklerini belirten Muslat, "Geçen Cenevrelere de aynı şekilde rejimin saldırıları sürerken geldik. Şimdiye kadar rejimden ciddiyet görmedik. Rejim sadece askeri çözüme, öldürme ve yıkmaya inanıyor." diye konuştu.
Muslat, dün BM Suriye Temsilcisi Staffan de Mistura ile toplantılarının görüşmelerin şekline ilişkin olduğunu hatırlatarak, "Biz buraya tam yetkili geçiş yönetimini öngören Cenevre 1 Bildirisi'ne dayanarak geldik. Bu da geçiş döneminde de sonrasında da Esed'in olmaması demektir." ifadelerini kullandı.
"ANAYASA VE SEÇİMİ İÇİN ŞİMDİ KONUŞMAK YERSİZ"
Salim el-Muslat, görüşmelerde ele alınacak en önemli konunun geçiş yönetiminin oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Öncesinde anayasa ve seçimi konuşmak yersiz." dedi.
Muslat, geçiş yönetimi dışındaki "ulusal birlik hükümeti" ya da "geniş kapsamlı hükümet" formüllerini kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.
"REJİM, GÖRÜŞMELERİ SULANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"
Muslat, Mistura'nın BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında geçiş süresinin yol haritası olarak belirlenen geçiş yönetimi, anayasa ve seçimler konusunu bir arada ele alınmasıyla ilgili şöyle konuştu:
"Mistura başarılı olmak istiyorsa, BMGK kararına uyması lazım. Ayrıca sorun bizde değil. Sıkıntı rejimin tarafında. Rejim sadece terörle mücadeleyi gündeme getirmek istiyor. Böylece görüşmeleri sulandırmaya çalışıyor. İşin ilginç yanı, terörü ortaya çıkaran tarafın, terörle mücadeleyi müzakere etmek istemesidir."
"ABD YÖNETİMİNDEN AKTİF POLİTİKA BEKLİYORUZ"
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump yönetiminden beklentileri sorulan Muslat, "ABD'nin yeni politikasının netleşmesini istiyoruz. İran'a karşı olacağına dair sinyaller var. Obama yönetimi çok pasifti. Yeni yönetimin aktif olmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
"ÇÖZÜM İÇİN MÜZAKEREYE DEVAM EDECEĞİZ"
Cenevre 4 görüşmelerine iyi niyetle devam ettiklerini kaydeden Muslat, şöyle konuştu:
"Görüşmelerin başarısız olmasının sebebi asla biz olmayacağız. Biz neye mal olursa olsun, çözüm için müzakere etmeye devam edeceğiz. Bizdeki bilgiye göre, görüşmeler Mart ayının 5'inde bitecek. Bir hafta ara verilecek. Ondan sonra ikinci tur başlayacak. Ancak biz doğrudan görüşmelere geçilmesini ve kesintisiz şekilde sürmesini istiyoruz."
MİSTURA'NIN TEMASLARI SÜRÜYOR
BM Temsilcisi Mistura'nın akşam saatlerinde Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyetiyle görüşmesi bekleniyor.
Muhalifler ise TSİ 22.00 sularında bir basın açıklaması yapacak.
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