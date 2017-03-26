Moskova’da 500’den Fazla Protestocu Gözaltına Alındı

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26.03.2017 20:30
Moskova’da 500’den Fazla Protestocu Gözaltına Alındı
Rusya’da muhalif gruplar, Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere birçok şehirde gösteri düzenledi. Polis, Rusya’nın başkenti Moskova’da 500’den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Rusya’da, Moskova ve St. Petersburg şehirleri başta olmak üzere, birçok şehirde, Yolsuzlukla Mücadele Fonu’nun kurucusu ve aktivist Aleksey Navalnıy ile diğer muhalif grupların desteklediği protesto gösterileri düzenlendi.

Başbakan Hakkında Yolsuzluk İddiaları

Gösteriler, Navalnıy’ın Başbakan Dmitriy Medvedev hakkındaki yolsuzluk iddialarının yer aldığı bir rapor yayımlaması üzerine organize edildi.

Moskova polisi, izinsiz gösteri için geniş güvenlik önlemleri aldı. Öğle saatlerinde kalabalık bir grup, şehir merkezindeki Tverskaya Caddesi ve Puşkin Meydanı’nda toplanmaya başladı.

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Navalnıy Gözaltına Alındı

Gösteriye katılmak üzere alana gelen Navalnıy ise metro çıkışında gözaltına alınarak polis otobüsüne bindirildi.

Eylemciler, Navalnıy’ın içinde bulunduğu otobüsün geçişini engellemek için park hâlindeki araçlarla yolu kapatarak barikat kurmaya çalıştı. Ancak polis, kısa sürede yolu açarak Navalnıy’ı karakola götürdü.

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8 Bin Kişi Katıldı

Güvenlik güçleriyle protestocular arasında zaman zaman arbedenin yaşandığı gösteriye, resmî verilere göre yaklaşık 8 bin kişi katıldı.

TASS ajansının Moskova Emniyeti’nden aldığı bilgiye göre, 500’den fazla protestocu gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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