Mavi Marmara Gazisi Abdulhalim Almalı Vefat Etti
Siyonist İsrail’in Mavi Marmara’ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanarak gazi olan Abdulhalim Almalı kardeşimiz kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.
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İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn
Van’da ikamet eden Mavi Marmara gazisi Abdulhalim Almalı kardeşimiz kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Abdulhalim Almalı, Siyonist İsrail Mavi Marmara saldırısında kolundan kurşunla yaralanmıştı.
Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına sabrı cemil dileriz.
Cenaze Namazı 6 Haziran Salı günü öğle namazını müteakip Van Şabaniye Mahallesi, İlhan Tekin camisinde kılınacaktır.
Etiketler : abdulhalim almalı
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