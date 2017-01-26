Macidi’nin Filmi “Muhammed Resulullah”a Bir Tepki de Irak Kürdistanı’ndan
İran yapımı “Muhammed Resulullah” filmi geçtiğimiz günlerde Kürdistan Bölgesi'ndeki sinemalarda gösterime girdi.
Kürdistan Din Alimleri Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İslam dinine aykırı” olduğu gerekçesiyle söz konusu filmin gösteriminin durdurulması talep edildi.
Rudaw’ın naklettiği yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu tür filmlerin gösterilmesi şeriata aykırıdır. Sanat çalışmalarında peygamberlerin herhangi bir şekilde temsilinin yapılmasından uzak durulmalıdır. Film İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e (S.A.V.) karşı saygısızlıktır. Müslümanların hissiyatını yaralamıştır.”
İranlı yönetmen Mecid Mecidi tarafından 7 yılda çekilen ve 35 milyon dolar harcanan film, fetva konusunda merci olarak kabul edilen Mısır'daki el Ezher Üniversitesi'nin alimleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Birçok Arap ülkesi filmin kendi topraklarında çekilmesine izin vermemişti. Ayrıca gösterime girdiği ilk günden itibaren film Türkiye’de de çok yoğun tartışma ve eleştirilere konu olmuştu.
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