Kur’ân’ı Daha İyi Anlayabilmek İçin 34 Yıl Sonra Okullu Oldu
Kur’ân-ı Kerîm’i daha iyi okuyup anlayabilmek için önce 34 yıl önce yarım bıraktığı lise eğitimini tamamlayarak 2013 yılında ilahiyat fakültesini kazanan ve torunu yaşındaki öğrencilerle sınıf arkadaşı olan Hülya İpek, okuma azmiyle dikkat çekiyor.
AA’da yer alan habere göre, Kur’ân-ı Kerîm öğrenmek için 2011 yılında mahallesindeki Kur’ân kursuna giden Hülya İpek (59), Kur’ân’ı daha iyi okuyup anlayabilmek için evlilik nedeniyle 1977 yılında yarım bıraktığı eğitimini sürdürmeye karar verdi.
Bir gazetede gördüğü akşam lisesi reklamıyla harekete geçen İpek, 34 yıl sonra yeniden okul sıralarına döndü. Liseyi tamamladıktan sonra 2013 yılında üniversite sınavına giren İpek, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’ni kazandı.
Bir yıl hazırlık okuyan ve 3. sınıfa devam eden İpek, okul bittikten sonra yüksek lisans ve doktora yapmayı hedefliyor. Çocuğu ve torunu yaşındaki öğrencilerle aynı sıralarda eğitim gören İpek’i, öğrenciler bir anne, anneanne, teyze ve arkadaş olarak görüyor.
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