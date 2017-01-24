Kulp Belediye Başkanlığına Kayyum Atandı

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24.01.2017 08:54
Kulp Belediye Başkanlığına Kayyum Atandı
​​​​​​​Kulp belediye başkanlığına Fatih Dülgeroğlu kayyum atandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan DBP'li Belediye Başkanı Metin Dinar'ın yerine Kaymakam Fatih Dülgeroğlu görevlendirildi. Polis ekiplerinin belediyede bomba aramasının ardından çalışanlarla toplantı gerçekleştirilen Dülgeroğlu, amaçlarının devlet ve milletin sağladığı kaynakları kullanarak vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yüzlerini güldürecek projeleri hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

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