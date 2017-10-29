Kerkük’te Toplu Mezar Bulundu

Bağdat hükümetinin Savunma Bakanlığı’na bağlı Savaş Medya Ağı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kerkük’ün Havice ilçesindeki el-Bekare köyünde, IŞİD tarafından öldürülen 50 polis ve askerin cesetlerinin yer aldığı bir toplu mezar bulundu.” denildi.

AA’da yer alan habere göre, toplu mezardaki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığı kaydedildi.

Bağdat hükümetine bağlı güçler, IŞİD’in elinde tuttuğu Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabayı 5 Ekim’de ele geçirmişti.