Kazakistan Latin Alfabesine Geçiyor

Tengrinews.kz sayfasındaki habere göre, Kazak Bakan "Latin alfabesine geçiş bizim önemli projelerimizden biridir. Bu yıl kendimize uygun Latin alfabesini kabul etmeliyiz. Latin alfabesine geçiş için özel bir komisyon kurduk. O bu konuda çeşitli seçenekler hazırlayacak ve görüşülmesi için kamuoyuna sunacaktır” dedi.

23 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Latin alfabesine geçiş sürecini geciktirme için hiçbir neden bulunmadığını söyleyerek, "Latin alfabesine geçmemiz birliğimizi kuvvetlendirecek. Biz 2025 yılına kadar bu işi halletmeliyiz”demişti.