“Katar’a Abluka Uygulayan Ülkeler Çözüm İstemiyor”

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, ülkesinin Körfez krizinde egemenliğe karşılıklı saygı üzerine kurulu bir diyalog çerçevesinde çözüme hazır olduğunu söyledi.

AA’da yer alan habere göre, başkent Doha’da Katar Danışma Meclisi’nin 46’ncı dönemi için düzenlenen açılış programında konuşan Al Sani, ülkesi ve Körfez krizine ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Katar Emiri, yönetiminin Danışma Meclisi üyeliklerinin seçimle oluşturulması yönünde çalışma yürüttüğünü, her dönem seçimlerde değiştirmek zorunda kalınmayacak hukuki mekanizmalara dair projelere ilişkin hazırlıklar yapıldığını belirtti.

“Diyalog Çerçevesinde Çözüme Hazırız”

Al Sani şunları söyledi:

“Egemenliğe karşılıklı saygı üzerine kurulu bir diyalog çerçevesinde çözüme hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ancak, Katar’a abluka uygulayan ülkelerden gelen göstergeler bu ülkelerin çözüm istemediğini ortaya koyuyor. Biz abluka uygulayan ülkelerle ilişkilerin kesik olmasından korkmuyoruz, ülkemiz onlar olmaksızın da çok iyi durumdadır. Ancak uyanık olmak gereklidir. Abluka uygulayanların ilişkileri koparmakla yetineceklerini düşünmek doğru değildir. Çünkü ülkemizin iç işlerine müdahaleyi sürdürerek, Katar halkını toplu olarak cezalandırmak istiyorlar. Her yerde Katar aleyhine kışkırtıcı adımlar atıyorlar.”

“Krizin Galibi de Mağlubu da Yok”

Katar krizinin galibi ya da mağlubu olmayacağını vurgulayan Katar Emiri Al Sani, “Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve ona bağlı ülkelerin çıkarlarına dönük zarar sürüp gidecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Abluka uygulayan ülkelerin Katar’ın siyasetinde şok yaratmayı ve ülkenin istikrarına etki etmeyi hedeflediklerini kaydeden Al Sani, “Bizleri bağımsızlığımızdan vazgeçerek, vesayeti kabul etmeye zorladılar. Sonra ikinci plana geçerek, ekonomimize zarar verme uğraşısını hâlâ sürdürüyorlar.” ifadelerini kullandı.