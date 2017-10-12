Kardeşin için Bir SOBA da Sen Yak!
Soğuk havaların başladığı şu günlerde sıcacık evlerimizde otururken aklımıza; evinde sobası, halısı veya altında ısınacak bir yorganı olmayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz geliyor mu acaba?
Yaklaşan kış şartlarında İstanbul'da mağdur olma ihtimali ile karşı karşıya olan binlerce muhacir ve ihtiyaç sahibi bulunuyor. İstanbul Ensarları başlattığı kampanya ile en azından soğuk havalarda insanların ısınma ihtiyacını gidermek adına battaniye, yorgan, halı ve soba topluyor.
" Kardeşin için Bir SOBA da Sen Yak!" diyerek yola çıkan ve İstanbul’un çeşitli yerlerinde aynî yardımları kabul eden İstanbul Ensarları'na yardımları nakdî olarak ulaştırmak da mümkün.
Aynî Yardımlar İçin:
Sefaköy/Avcılar/Beylikdüzü/Esenyurt
Güven Aslan: 0537 691 75 63
Bağcılar/Güngören/Esenler/Şirinevler
Mehmet Gönül: 0532 633 02 71
Gaziosmanpaşa/Küçükköy/Karayolları
Eyüp/Yeşilpınar/Bayrampaşa
Ömer Bitlis: 0549 350 16 91
Arnavutköy/Sultangazi
Muhammet Ayar: 0533 047 60 58
Fatih/Edirnekapı
İsmail Okur: 0532 334 29 05
Başakşehir/Kayaşehir/İkitelli/Şahintepe/(DEPO)
Başak Mh Ertuğrul Gazi CD. No:29 - Başakşehir
Not: 5 Etap site yönetiminin yanı, giriş Kalamış Sitesi’nden
Menderes Sarıcan: 0533 632 84 91
Tüm Anadolu Yakası İçin (DEPO)
Topselvi Mh Mahinur Sk No:8 - Kartal
Kıbrıs Şehitleri Camii
Ferhat Polat: 0538 822 99 00
Nakdî Yardımlar İçin:
Hesap: Ömer Özhan Bitlis - Kuveyt Türk Bankası
TR 2800 2050 0009 4100 8750 0001
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