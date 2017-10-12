Yaklaşan kış şartlarında İstanbul'da mağdur olma ihtimali ile karşı karşıya olan binlerce muhacir ve ihtiyaç sahibi bulunuyor. İstanbul Ensarları başlattığı kampanya ile en azından soğuk havalarda insanların ısınma ihtiyacını gidermek adına battaniye, yorgan, halı ve soba topluyor.

" Kardeşin için Bir SOBA da Sen Yak!" diyerek yola çıkan ve İstanbul’un çeşitli yerlerinde aynî yardımları kabul eden İstanbul Ensarları'na yardımları nakdî olarak ulaştırmak da mümkün.

Aynî Yardımlar İçin:

Sefaköy/Avcılar/Beylikdüzü/Esenyurt

Güven Aslan: 0537 691 75 63

Bağcılar/Güngören/Esenler/Şirinevler

Mehmet Gönül: 0532 633 02 71

Gaziosmanpaşa/Küçükköy/Karayolları

Eyüp/Yeşilpınar/Bayrampaşa

Ömer Bitlis: 0549 350 16 91

Arnavutköy/Sultangazi

Muhammet Ayar: 0533 047 60 58

Fatih/Edirnekapı

İsmail Okur: 0532 334 29 05

Başakşehir/Kayaşehir/İkitelli/Şahintepe/(DEPO)

Başak Mh Ertuğrul Gazi CD. No:29 - Başakşehir

Not: 5 Etap site yönetiminin yanı, giriş Kalamış Sitesi’nden

Menderes Sarıcan: 0533 632 84 91

Tüm Anadolu Yakası İçin (DEPO)

Topselvi Mh Mahinur Sk No:8 - Kartal

Kıbrıs Şehitleri Camii

Ferhat Polat: 0538 822 99 00

Nakdî Yardımlar İçin:

Hesap: Ömer Özhan Bitlis - Kuveyt Türk Bankası

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