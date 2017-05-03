Kâbil’de NATO Konvoyuna Bombalı Saldırı: 8 Ölü
Afganistan’ın Kâbil kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği’nin yakınından geçen NATO konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.
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ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı’nın sözcülerinden Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba yüklü bir aracın ABD’nin Kâbil Büyükelçiliği’nin yakınından geçen ve ABD askerlerini taşıyan NATO konvoyuna yaklaşarak infilak ettirildiğini söyledi.
Saldırıda 8 kişinin öldüğünü ifade eden Daniş, 25 kişinin de yaralandığını belirtti.
Konvoydaki bir aracın kısmen tahrip olduğunu vurgulayan Daniş, ABD askerlerinden kayıp olmadığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler : afganistan, kabil, nato, abd
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