Kâbil’de NATO Konvoyuna Bombalı Saldırı: 8 Ölü

ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı’nın sözcülerinden Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba yüklü bir aracın ABD’nin Kâbil Büyükelçiliği’nin yakınından geçen ve ABD askerlerini taşıyan NATO konvoyuna yaklaşarak infilak ettirildiğini söyledi.

Saldırıda 8 kişinin öldüğünü ifade eden Daniş, 25 kişinin de yaralandığını belirtti.

Konvoydaki bir aracın kısmen tahrip olduğunu vurgulayan Daniş, ABD askerlerinden kayıp olmadığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.