İspanya Hükümeti, Katalonya'nın Özerkliğini Askıya Alabilir

İspanya hükümeti ise cumartesi günü acil olarak kabine toplantısı yapacağını açıkladı.

Toplantıda İspanya'nın Katalonya'nın özerliğini askıya almasını öngören Anayasa'nın 155. maddesini yürürlüğe sokabileceği belirtildi.

155. madde Katalonya dahil İspanya'nın 17 özerk bölgesinin kontrolünü Madrid'e devrediyor.

Hükümetin açıklamasında "Kabine toplantısı tüm İspanyolların genel çıkarını korumak için alınacak ve Senato'ya gönderilecek önlemleri onaylayacak" dendi.