İngilizce Öğrenmek İçin En Pahalı Ülke İngiltere, En Ucuz Kanada

Yurt dışında İngilizce dil eğitiminin en pahalı adresi aylık 3 bin 375 dolar ile İngiltere, en ucuzu ise 2 bin 70 dolarla Kanada oldu.

Yurt dışı eğitim fuarları düzenleyen Akare, İngilizce’yi yurt dışında öğrenmek isteyenler için bir maliyet araştırması yaptı.

Buna göre, Akare’nin eğitim ücreti ile konaklama ve yaşam masraflarının ele alındığı “Yurtdışında İngilizce Dil Eğitiminin Maliyeti Araştırması”nda, İngilizce dil eğitiminin en pahalı olduğu adres İngiltere çıktı.

Eğitim ücreti, konaklama ve yaşam masrafları dâhil edildiğinde dil eğitiminin aylık 3 bin 375 doları bulduğu İngiltere’yi, 3 bin dolar ile Güney Afrika ve İrlanda takip etti.

Bu ülkelerin hemen arkasından 2 bin 800 dolar ile Malta, 2 bin 750 dolarla da ABD geldi.

ABD’de Konaklama ve Yaşam Masrafı Aylık 2 Bin Dolar

Araştırmaya göre, İngiltere’de aylık İngilizce kurslarının fiyatı 875 dolardan, bir öğrencinin konaklama ve yaşam masrafları ise 2 bin 500 dolardan başlıyor.

Güney Afrika ve İrlanda’da ise İngilizce dil eğitimi için aylık minimum 850 dolar, konaklama ve yaşam masrafları için de 2 bin 150 dolar ödemek gerekiyor.

ABD’de ise kurs ücretlerinde aylık minimum rakam 750 dolar, konaklama ve yaşam masrafları ise 2 bin dolar olarak hesaplanıyor.

Kanada’da İngilizce Kursları Aylık 570 Dolardan Başlıyor

Yurtdışında İngilizce Dil Eğitiminin Maliyeti Araştırması’nda, yurt dışında İngilizce dil eğitiminin en ucuz adresi 2 bin 70 dolarla Kanada olarak belirlendi.

Aylık kurs ücretlerinin 570 dolardan başladığı Kanada’da, bir öğrencinin konaklama ve yaşam gideri ortalama bin 500 doları buluyor.

“İngilizce Dil Eğitimi İçin En Çok Öğrenci Alan Ülkeler İngiltere ve ABD”

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Koordinatörü Aslıhan Özenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada İngilizce dil eğitimi için en çok öğrenci alan ülkelerin İngiltere ve ABD olduğunu söyledi.

British Council’ın raporuna göre, Türkiye’den yurt dışına dil eğitimi için giden öğrenci sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu belirten Özenç, Türkiye’nin dünyada yurt dışına en çok öğrenci gönderen ilk 15 ülkeden biri olduğunu dile getirdi.

Özenç, Türkiyelilerin İngilizce dil eğitimi için en çok tercih ettiği 3 ülkenin İngiltere, ABD ve Kanada olduğunu, İngilizce’si başlangıç ya da temel seviyede olan öğrencilerin genellikle 6-9 aylık programları tercih ettiğini belirterek, “Özellikle Türkiye’de eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde eğitim alan, hazırlık sınıfı okuyan ya da İngilizce eğitimi konusunda başarılı bir lisede okuyan öğrenciler 2-3 ay gibi kısa süreli programlara kayıt oluyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA