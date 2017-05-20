Hindistan’da Aşırı Sıcaklar 167 Can Aldı!

Hindistan’ın Telangana eyaletinin birçok bölgesinde son günlerde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı ve güneş çarpması gibi nedenlerle 167 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Eyaletin Bhadrachalam, Ramagundam ve Nalgonda bölgelerinde hava sıcaklığının 46 dereceye ulaştığı da kaydedildi.

Meteorolojiye göre, sıcak hava dalgası Telangana’nın bazı bölgelerinde gelecek hafta da sürecek.

Kaynak: Hindustan Times, AA