Hayret! Kılıçdaroğlu Esed Aleyhine Konuşmuş!

»Ana Sayfa»Dünya
13.04.2017 17:58
Hayret! Kılıçdaroğlu Esed Aleyhine Konuşmuş!
Referandumda tek adam rejimi kurulacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Esad’dan şikâyet ediyorsan, Esad’ın anayasasını niye getiriyorsun?” diye çıkışmış!

Haksöz Haber

Beşşar Esed rejiminin işlediği suçlara hep gözünü kapatmış, hatta Erdoğan eleştirisi görünümüyle dolaylı biçimde Baas rejimine destek vermiş bir politikacı Kemal Kılıçdaroğlu! Suriye’de yaşananların müsebbibi olarak her fırsatta AK Parti iktidarını suçladığı ve tek bir kez olsun Esed’in işlediği cürümleri ağzına almadığı da biliniyor.

Ve nihayet şimdi referandum vesilesiyle içinde Suriye diktatörü hakkında olumsuz bir ima içeren bir cümle kurduğuna şahitlik ediyoruz! Ne büyük bahtiyarlık!

Şöyle demiş sayın ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu:

“Mevcut durumu Suriye durumuna uyduruyoruz. Suriye anayasasının aynısını alıyoruz. Suriye’de demokrasi yok diye isyan ediyoruz, şimdi Suriye anayasasını kopyalayıp kendi ülkemize getiriyoruz. Esad’dan şikâyet ediyorsan neden Esad’ın anayasasını kendi ülkene getiriyorsun? Bu ülke neden Suriye gibi olsun?”

Ne büyük ilerleme değil mi?

Aman Kılıçdaroğlu sakin ol, fazla ileri gitme! CHP örgütünün üzerine oturduğu şebbiha kitlesi sonra “Seçim zamanı olur böyle şeyler, propaganda kampanyasında bazen abartılır.” falan demezler, hayranlık duydukları Esed aleyhinde kıytırık bir cümle kurdun diye boğazına yapışabilirler!

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