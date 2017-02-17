Hayırda Buluşanlar Topluluğu Muş-Yeşilova’da Çocukları Sevindirdi

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17.02.2017 09:37
Hayırda Buluşanlar Topluluğu Muş-Yeşilova’da Çocukları Sevindirdi
Muş Alparslan Üniversitesi Hayırda Buluşanlar Topluluğu Muş Yeşilova İlkokulundaki yaklaşık 100 öğrenciye atkı, bere ve elbise dağıttı.

Topluluğun Akademik Danışmanı Hatip Erdoğmuş "Şimdiye kadar yedi okulumuza kırtasiye, bot, mont, giysi yardımlarında bulunduk. Muştaki hayırseverler ile  Türkiyenin farklı illerinden yaşayan hayırseverlerin  İyi Kalpli Eller aracılığıyla bizlere ulaştırdıkları atkı, bere ve elbiseleri çocuklarımıza bugün dağıttık. Çocuklarımız, kendileri için yapılan her iyiliği fazlasıyla hakkediyorlar. Topluluk gönüllülerimiz, çocuklara küçük ikramlarda da bulunarak onlarla çok güzel zaman geçirdiler. Bundan sonra da inşallah imkanlarımız elverdikçe yardımlarımıza devam edeceğiz. Katkılarından dolayı hayırseverlerimize, İyi Kalpli Ellere, üniversitemize, Muş Milli Eğitim Müdürlüğüne ve bize eşlik eden Müdür Yardımcısı Metin Aksu hocamıza  çok teşekkür ederiz." Topluluk gönüllülerinden Özkan Orun: " Çocukların mutluluklarına vesile olmak, onlarla bu duyguyu yaşamak bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Geleceğimizin mirasçısı, bu pırlanta gibi çocuklarımızın mutluluğu; bizim mutluluğumuz, yarınlarımızın mutluluğudur. Onlar her şeyin en güzelini hakkediyorlar."

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