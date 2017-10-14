Hayırda Buluşanlar Topluluğu Abdurrahman Dilipak’ı Ağırladı

Konferansı Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Belediye Başkanı Feyat Asya, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci takip etti.

Arş. Gör. İlyas Sayım’ın Kur’anı Kerim okumasıyla başlayan etkinlikte Topluluk danışmanı Okutman Hatip Erdoğmuş topluluk faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Erdoğmuş:” 10 ay içinde 16 köy okulu, 12’si Suriyeli olmak üzere toplam 26 aileye periyodik olarak yardım etmekteyiz. Bu yıl 10 farklı kurs ve atelye çalışmalarıyla başladık. Yoğun bir ilginin gösterildiği etkinliklerimize yaklaşık 450 öğrenci aktif olarak katılmakta. Amacımız; tevhid ilkesine bağlı, düşünen, akleden, yardımlaşan, kendini hayata hazırlayan, dünyada olup biteni anlayan vizyoner bir gençlik yetiştirmektir. İslam coğrafyasının sömürüldüğü, savaş alanına çevrildiği bu dönemde siz gençlerimize ümmetin daha çok ihtiyacı vardır.”

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat da bir selamlama konuşması yaptı. Konuşmasında İslam’ın en genç semavi din, Hz. Peygamber'in en genç peygamber ve ashabın en genç inananlar topluluğu olarak elan manevi varlıkları ile heyecan verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Polat, "Müslümanlar olarak gençlik ruhunu hayatımızın her evresinde, başka bir şey için değil, inancımızın gereği olarak ortaya koymalıyız." dedi.

“Bir kavme olan düşmanlığımız bizi haksızlığa ve adaletsizliğe sevk etmeyecek.”

Hayırda Buluşanlar Topluluğunun faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından sahneye davet edilen Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak konferansında ideal genç tanımının üzerinde durdu. Müslümanların asli görevinin cehenneme koşan insanları kurtarmak olduğunun altını çizen Dilipak şöyle konuştu: “Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana, zalimlere karşı olacağız. Zalim, babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa bir kavme olan düşmanlığımız bizi haksızlığa ve adaletsizliğe sevk etmeyecek. İşte böyle bir gençliğin yetişmesini istiyoruz.

Daha iyi bir dünya için yöneticilerimizin değil, yönetilenlerin, ama özellikle gençliğin değişmesi lazım. Yoksa babanız peygamber de olsa sizi kurtaramaz. Kurtuluş, yönetenlerinizin kurtarıcı gücünde değildir. Her topluluk layık olduğu gibi yönetilir. Biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmedikçe Allah da bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir.

Eğer iyi yöneticiler, iyi sistemler topluluklarını kurtarmış olsalardı Hz. Ali bütün ümmeti kurtarırdı; Hz. Lut kavmini kurtarırdı, oysa öyle olmadı. Bizim asıl görevimiz cehenneme doğru koşan insanları kurtarmaktır. Biz bunu yaparken yeryüzündeki bütün Müslümanlarla ittifak edeceğiz. Çünkü aynı Allah’a ve Resule iman edenler tek millet, tek ümmet ve tek cemaattir.”

“En büyük kariyer ailedir.”

Batılıların kariyer yapmak için geç evlendiklerini ama aslında en büyük kariyerin aile olduğunu ifade eden Dilipak, şunları söyledi: “Batıda intihardan ölenlerin sayısı Doğuda savaşta ölenlerin sayısından fazladır. Batıda aşırı yemekten, obeziteden ve benzer hastalıklardan ölenlerin sayısı Afrika’da açlıktan ölenlerin sayısından fazladır. Avrupa’daki beş kişilik bir aileden en az bir kişi alkolik ya da uyuşturucu bağımlısıdır. Evlenmiyorlar, beraber yaşıyorlar. Bu yüzden aileyi kaybettiler. Kariyer yapmak için çok geç evleniyorlar. Oysa en büyük kariyer ailedir. Aile olmaya engel olan hiçbir şey bizim için meşru değildir.”

Konferans, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın Abdurrahman Dilipak’a hediye takdimi ile son buldu. Çıkışta açılan kitap standında kitaplarını imzalayan Abdurrahman Dilipak, akşam saatlerinde de Konukevinde öğrenci kulüpleri ve toplulukları içerisinde faaliyet gösteren öğrencilerin ve danışmanlarının katıldığı bir dinleyici topluluğuyla özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Dilipak, güncel konulardan yola çıkarak tarihsel perspektifle Müslümanları ayrılığa sevk eden sorunlar ve bu sorunların çözüm yollarına ilişkin soru-cevap şeklinde ilerleyen söyleşi programı gerçekleşti. Dilipak, diğer gün İlci Kız İmam Hatip Lisesindeki öğrencilerle buluştu.