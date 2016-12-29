Halep’ten Getirilen Yaralıların Sayısı 289’a Ulaştı!

Rusya destekli Esed güçleri ve İran destekli milislerin kuşatma altında tuttuğu Halep’in doğusundan tahliye edilerek Hatay’a getirilen yaralı sayısı 289’a ulaştı.

AA’nın Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne dayandırdığı haberine göre, Halep’in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib’e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye’ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 289’a yükseldi.

Tedavi altına alınan yaralılardan 41’nin hayatını kaybettiği, 104’ünün il dışına sevk edildiği, 41’inin taburcu edildiği öğrenildi.

Yaralılardan 127’sinin 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.