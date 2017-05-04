Finlandiya Paranın Üzerine Aylan’ın Fotoğrafını Bastırdı
Finlandiya hükümeti, 100'üncü yıl dönümü anısına, 5 euroluk paranın üzerine 2015 yılında Bodum'da boğularak yaşamını yitiren ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi'nin fotoğrafını bastırdı.
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NTV'nin haberine göre, bu uygulama ile ülkenin kuruluşunun kutlamaları ve anmaları çerçevesinde, insan haklarına saygınlık için küresel adalete dikkat çekmek istedi.
Aylan Kurdi 2 Eylül 2015'te ailesi ile birlikte Bodrum’dan Yunanistan'ın Kos adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve beş yaşındaki kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybetmişti.
Finlandiya sadece 626 mülteciyi ülkesine kabul etti.
Etiketler : Aylan, Aylan El-Kurdi, Finlandiya, para
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