Finlandiya Paranın Üzerine Aylan’ın Fotoğrafını Bastırdı

NTV'nin haberine göre, bu uygulama ile ülkenin kuruluşunun kutlamaları ve anmaları çerçevesinde, insan haklarına saygınlık için küresel adalete dikkat çekmek istedi.

Aylan Kurdi 2 Eylül 2015'te ailesi ile birlikte Bodrum’dan Yunanistan'ın Kos adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve beş yaşındaki kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybetmişti.

Finlandiya sadece 626 mülteciyi ülkesine kabul etti.