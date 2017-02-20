Fehriye Erdal'a 15 Yıl Hapis Cezası

»Ana Sayfa»Dünya
20.02.2017 13:25
Fehriye Erdal'a 15 Yıl Hapis Cezası
Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal, Belçika'da gıyabında yargılandığı davada Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

Savcı, Erdal hakkında Türkiye'de işlediği cinayet suçlarından dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, 15 yıl da ek güvenlik tedbiri istemişti.

Değiştirilen Belçika terör kanunları suçun tarihinden sonra yürürlüğe girdiği için terörden yargılanamayan Erdal'ın, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanması bekleniyor.

3 sanıktan biri cezaevinde öldürüldü, diğeri yakalandı

İş adamı Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'liler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürülmüştü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edilmiş, Duyar yakalanıp hapse atılmış ve 1999'da hapishanedeki bir isyan sırasında öldürülmüştü. Erdal ve Akkol ise kaçmıştı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, Ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalanmıştı.

Fehriye Erdal ise, 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılanmıştı. Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etmişti. Eylül 2007'de Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı yargılanması kararı verilse de daha sonra bu karar bozulmuştu. Sabancı ailesinin başvurusu üzerine süreç yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA, Al Jazeera

 

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