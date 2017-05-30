FARC'ın Silah Bırakma Süreci 20 Gün Uzatıldı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının silahlarının toplanması için belirlenen sürenin 20 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Santos, düzenlediği basın toplantısında FARC ile imzalanan barış anlaşmasının ardından ülkede 26 farklı bölgede toplanan militanların silah bırakma sürecinde 20 günlük bir ertelemeye gidildiğini kaydetti.

Nobel Barış ödüllü Santos, kararın FARC ve Birleşmiş Milletler (BM) ile alındığını belirtti.

“Kolombiya, şiddet, korku, katliam ve suikastlarla dolu tarihini artık geride bırakıyor. Bir daha bu döneme geri dönmeyeceğiz.” diye konuşan Santos, Kolombiya’daki “53 yıllık kardeş katlinin artık bitirilmesi” düşünüldüğünde yapılan son ertelemenin herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini söyledi.

BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmalarının da son ana kadar devam edeceğinin altını çizen Santos, ertelemenin barış anlamasında bir değişikliğe yol açmadığını vurguladı.

Santos, FARC mensuplarının yeniden sivil hayata geçiş sürecine ilişkin sürece de 60 gün eklenerek 1 Ağustos tarihine çekildiğini açıkladı.

BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, FARC'ın silah bırakma sürecinin devam ettiğini ve bu işlemlerin ay sonuna doğru noktalanmasının öngörüldüğünü belirtmişti. Örgütün hükümetle yaptığı görüşmelerdeki Başmüzakerecisi Ivan Marquez ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada, silah bırakmanın ay sonunda bitirilemeyeceğine işaret etmişti.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasında silah bırakma aşamasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. MM&V gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmalarının sürdüğü bu aşamada FARC, 140 silahını 17 Mart'ta MM&V'ye teslim ederek, 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "Hayır" oyu çıkmıştı. Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerinin ardından 12 Kasım 2016'da varılan yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.