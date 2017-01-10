Erzurum’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 7 Polis Tutuklandı

Erzurum’da Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 emniyet mensubundan 7’si tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Biri 4’üncü sınıf emniyet müdürü, biri emniyet âmiri olmak üzere 7 polis, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.