Ekin Yayınları İzzet Derveze’nin 3 Kitabını Yayınladı

Ekin Yayınları, İzzet Derveze’nin “Allah Yolunda Cihad”, “Hz. Muhammed’in Savaşları” ve “Kur’an Cevap Veriyor” kitaplarını yayınladı.

Allah Yolunda Cihad / İzzet DERVEZE

Derveze, İslam’da cihadın insanları İslam’a girmeleri için zorlamak, insanlar üzerinde hegemonya kurmak ve dünyevi çıkarlar sağlamayı hedeflemediğini; tam tersine saldırganlığı, tecavüzü, bozgunculuğu, zulmü ortadan kaldırmayı, Allah’ın rızasına ulaşmayı, insanların dünyada ve ahirette mutluluğunu temin etmeyi amaçladığını vurguluyor.

Derveze’ye göre cihad; insani, ahlaki ve yapıcı bir görevdir. Cihad görevini ihmal etmeleri sebebiyle Müslümanların toprakları işgale uğramış, kutsal değerleri çiğnenmiş ve devamında Müslümanlar zalimlerin ve tağutların sultası altına girmişlerdir. Dolayısıyla bu görevi yerine getirmeyenler, mazlumlara, zayıf bırakılmışlara, yurtlarından kovulan kadın, çocuk ve çaresizlere karşı sorumluluklarını ihmal etmiş olurlar.

“Eğer cihada çıkmazsanız, Allah size çok acı bir şekilde azap eder, yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir” (Tevbe, 9/39)

Hz. Muhammed’in Savaşları / İzzet DERVEZE

İslam daveti, Ehl-i Kitap üzerinde görülen sapık inanç ve davranışları tashih etmek, Arap toplumunda görülen şirk ve putperestlerle savaşmak, tevhid ve adaleti yeryüzüne hâkim kılmak için gelmiştir.

Hz. Peygamber’in nübüvvet görevinin Medine dönemiyle Müslümanların güçlenmesi gerek müşrik gerekse Ehli Kitap’a mensup kabile ve toplulukların dikkatini çekmiş genel olarak da bu yeni oluşum tehdit olarak kabul edilmiştir. Zamanla Müslümanlarla müşrik ve Ehli Kitap kabileler arasında savaş kaçınılmaz bir hal almıştır.

Cihad olaylarının büyük çoğunluğu sayı, hazırlık, biçim ve netice açısından küçük ve sınırlı olabilir. Fakat bu, söz konusu olayların öneminden ve şartlarından hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü olaylar içerisinde her halükarda sîret tabloları ve İslam davetinin gelişimi vardır. Yine bu olaylar hakkında farklı biçim ve hacimlerde ayet ve hadisler gelmiştir. Bu ayet ve hadisler içerisinde yer alan direktifler ve ilkeler sürekliliğini korumaktadır. Bütün bunlar küçük olsun büyük olsun bu olayları incelemeyi ve aktarmayı önemli, gerekli ve faydalı kılmaktadır.

İzzet Derveze bu çalışmasıyla Hz. Muhammed döneminde meydana gelen savaşları kronolojik olarak ayet ve hadislere dayanarak açıklamakta, savaşta nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili önemli aktarımlar yapmaktadır.

Hz. Muhammed’in Savaşları / İzzet DERVEZE

İslam daveti, Ehl-i Kitap üzerinde görülen sapık inanç ve davranışları tashih etmek, Arap toplumunda görülen şirk ve putperestlerle savaşmak, tevhid ve adaleti yeryüzüne hâkim kılmak için gelmiştir.

Hz. Peygamber’in nübüvvet görevinin Medine dönemiyle Müslümanların güçlenmesi gerek müşrik gerekse Ehli Kitap’a mensup kabile ve toplulukların dikkatini çekmiş genel olarak da bu yeni oluşum tehdit olarak kabul edilmiştir. Zamanla Müslümanlarla müşrik ve Ehli Kitap kabileler arasında savaş kaçınılmaz bir hal almıştır.

Cihad olaylarının büyük çoğunluğu sayı, hazırlık, biçim ve netice açısından küçük ve sınırlı olabilir. Fakat bu, söz konusu olayların öneminden ve şartlarından hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü olaylar içerisinde her halükarda sîret tabloları ve İslam davetinin gelişimi vardır. Yine bu olaylar hakkında farklı biçim ve hacimlerde ayet ve hadisler gelmiştir. Bu ayet ve hadisler içerisinde yer alan direktifler ve ilkeler sürekliliğini korumaktadır. Bütün bunlar küçük olsun büyük olsun bu olayları incelemeyi ve aktarmayı önemli, gerekli ve faydalı kılmaktadır.

İzzet Derveze bu çalışmasıyla Hz. Muhammed döneminde meydana gelen savaşları kronolojik olarak ayet ve hadislere dayanarak açıklamakta, savaşta nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili önemli aktarımlar yapmaktadır.

Ekin Yayınları

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