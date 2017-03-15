Diriliş Ertuğrul 'Arapça' Altyazılı Olarak 200 Milyon Kez İzlendi
Alt yazılı ve dublajlı versiyonlarıyla başta Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır ve Katar olmak üzere birçok Arap ülkesinde takip edilen dizi özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor.
Arap dünyasını etkisi altına alan dizide sık sık duyulan "Kardaş, eyvallah" gibi kelimeler, bazı Arap izleyiciler tarafından günlük konuşmalarında kullanılırken, çok sayıda genç de sosyal medya hesaplarında Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin fotoğraflarını paylaşıyor. Ayrıca her yeni bölümün ardından Arap izleyiciler sosyal medyada diziyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor.
Dizinin Arap dünyasında oluşturduğu etkinin boyutlarını görmek için son bölümde "Bamsı' ölecek mi?" sorusunu akıllara getiren sahnenin ardından Kuveyt'in El-Cehre kentinde bir kişinin açtığı ve üzerinde "Kayı Boyu'na taziye... Bamsı, Allah'ın rahmetine kavuştu. Affetme Ertuğrul! Seni kaybettik ey Bamsı" ifadelerinin yazıldığı afişe bakmak yetiyor.
"Arap izleyicilerin en çok ilgisini çeken Türk dizisi"
Dizinin internetteki ilk alt yazılı versiyonunu yayınlayan ALNOOR TV'nin sahibi Katarlı Abdullah Ahmed el-Haşimi, "Şu an Arap izleyicilerin en çok ilgisini çeken Türk dizisi Diriliş Ertuğrul." dedi.
Haşimi, AA muhabirine verdiği mülakatta Diriliş Ertuğrul dizisini tercüme etme serüvenlerini anlattı. Dizinin internet üzerinden bu kadar yayılmasını beklemediklerini söyleyen Haşimi, "2015'in başında Osmanlı tarihini araştırıyordum. Tesadüfen söz konusu diziden bahseden bir siteye rast geldim. Diriliş Ertuğrul'un ilk dokuz bölümünü tercüme edilmiş şekilde izledim ancak sonrasında tercüme kesildi." diye konuştu.
Yeni bölümlerin tercümesini 3 saatte yapıyorlar
Diriliş Ertuğrul'un devamının Arapça'ya tercüme edilmesi konusunda kendisinde bir merak oluştuğunu belirten Haşimi, "Türkiye'de dizinin ikinci sezonu başlamıştı ancak ben birinci sezonun dahi tercümelerini bulamamıştım. Şubat 2016'da Diriliş Ertuğrul'u tercüme etmeye karar verdim. Bu amaçla bir ekip oluşturdum ve bir site kurdum. Haftada 4 bölüm tercüme ediyorduk." ifadelerini kullandı.
Dizinin Arapça tercümesini Türkçe yayını ile aynı gün içinde tamamlayabilmek için çok çalıştıklarını dile getiren Haşimi, "Şimdi dizinin yayınlanmasının ardından 3 saat içerisinde tercümesini bitiriyoruz. Yaptığımız çalışma bu gibi işler açısından rekor sayılır." şeklinde konuştu.
Dizi setini ziyaret ettiğini ve oyuncularla tanışma imkanı bulduğunu anlatan Haşimi, yakında TRT ile ortak işbirliği anlaşması imzalayacaklarını kaydetti.
Tercüme edilen bölümler 200 milyon kez izlendi
Bu sektördeki birçok sitenin diziye olan olağanüstü ilgiyi görmeleri üzerine Arap izleyiciyi çekebilmek için Diriliş Ertuğrul'u tercüme etmeye başladığını vurgulayan Haşimi, "Vatan sevgisi, tarih ve siyasetin işlendiği dizide herkes bugün yaşananlardan bir parça bulabiliyor. Dizinin Arapça'ya tercüme edilen bölümleri internette şu ana kadar yaklaşık 200 milyon kez izlendi." ifadelerini kullandı.
Kendi sitelerindeki izlenme oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Haşimi, şunları söyledi:
"Tercüme edilen bölümler, yüklenir yüklenmez dizinin sıkı takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Yeni bölümün tercüme edildiği açıklandığı anda 100 bin kişi siteye giriş yapıyor. Dizinin tercüme edilen ilk bölümü şu ana kadar 3,5 milyon kişi tarafından izlendi. İlk bölüm Türkiye'de bile bu kadar izlenmemişti. Sitemizde dizinin en çok izlendiği ülkelerin başında 600 binle Suudi Arabistan geliyor. Onu 400 binle Kuveyt takip ediyor. Sonrasında da Mısır, Cezayir, Fas ve Katar geliyor."
Kendi sitelerinde Arapça tercümesiyle yayınlanan dizinin bir bölümünün 1 milyondan fazla izlendiğine işaret eden Haşimi, dizinin tercüme edilen bölümlerini ALNOOR TV'den alarak yayınlayan diğer sitelerdeki izlenme oranları ile bu sayının ikiye katlandığını ifade etti.
AA
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