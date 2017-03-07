Danimarka’dan Türkiye Lehine Açıklama

»Ana Sayfa»Dünya
07.03.2017 16:05
Danimarka’dan Türkiye Lehine Açıklama
Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen Avusturya'nın 'Türkiye'nin seçim kampanyalarının AB içinde yasaklanması' önerisine ya da ulusal düzeyde başka ülkelerin Danimarka'da seçim kampanyası yapmasının engellenmesi fikrine katılmadığını açıkladı.

Danimarkalı Bakan, dün Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından sonra yaptığı açıklamada "Danimarka perspektifinden baktığımızda, yüzde yüz uygulandığını takip etmek zorunda olduğunuz kesin ilkeler koymak daha zor olur. Bana göre buna Danimarka usulünce yaklaşmalıyız. Herhangi bir seçim kampanyası başvurusunu özgül koşullara göre değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

Hafta sonunda Danimarka Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Parti temsilcileri, seçim kampanyası için Danimarka´ya gelmek isteyen Türkiyeli politikacıların Danimarka´ya girişlerinin yasaklanmasını istemişlerdi.

Kaynak: Star

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD'nin 'Batı Şeria' Mesajı İşgalci İsrail'i ‘Üzdü’!07 Mart 2017 Salı 12:35
  • Fransa Alplerinde Nefes Darlığı Çekmek07 Mart 2017 Salı 12:32
  • Hollandalı Irkçı Lider Yine İslâm’ı Hedef Aldı!07 Mart 2017 Salı 10:56
  • “Türkiye Nüfusunun Yüzde 49,8’ini Kadınlar Oluşturuyor”07 Mart 2017 Salı 10:36
  • Almanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suçlamasına Tepki07 Mart 2017 Salı 05:32
  • 'Darbeciler Son Toplantıyı Tandoğan'da Yaptı'06 Mart 2017 Pazartesi 22:30
  • Trump, Yeni Vize Yasağı Getiren Düzenlemeyi İmzaladı06 Mart 2017 Pazartesi 22:26
  • “Çevre Kirliliği Her Yıl 1,7 Milyon Çocuğun Hayatına Mâl Oluyor”06 Mart 2017 Pazartesi 17:27
  • “147 Ülkede 5 Bin 531 Tutuklu ve Hükümlü Türk Bulunuyor”06 Mart 2017 Pazartesi 14:56
  • ABD’de Sih Dinine Mensup Bir Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı!06 Mart 2017 Pazartesi 12:15
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim