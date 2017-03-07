Danimarka’dan Türkiye Lehine Açıklama

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen Avusturya'nın 'Türkiye'nin seçim kampanyalarının AB içinde yasaklanması' önerisine ya da ulusal düzeyde başka ülkelerin Danimarka'da seçim kampanyası yapmasının engellenmesi fikrine katılmadığını açıkladı.

Danimarkalı Bakan, dün Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından sonra yaptığı açıklamada "Danimarka perspektifinden baktığımızda, yüzde yüz uygulandığını takip etmek zorunda olduğunuz kesin ilkeler koymak daha zor olur. Bana göre buna Danimarka usulünce yaklaşmalıyız. Herhangi bir seçim kampanyası başvurusunu özgül koşullara göre değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

Hafta sonunda Danimarka Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Parti temsilcileri, seçim kampanyası için Danimarka´ya gelmek isteyen Türkiyeli politikacıların Danimarka´ya girişlerinin yasaklanmasını istemişlerdi.

Kaynak: Star