Danimarka, Afganistan’a Asker Gönderme Kararını Askıya Aldı

Danimarka Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, ABD’den gelen talep üzerine hükümetin aldığı Afganistan’a 55 asker gönderme kararının ertelendiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Samuelsen, Danimarka’nın NATO üyesi ülkelerin bölgeye göndereceği asker sayısı belli olduktan sonra kararını vereceğini açıkladı.

Afganistan’da savaşın yıllardır sürdüğünü hatırlatan Samuelsen, ufukta bir çözüm görünmemesine rağmen Danimarka hükümetinin Afganistan’daki koşulların dengelenmesi yönünde katkı vermeye istekli olduğunu dile getirdi.

“Başka Ülkeler Gönderirse Biz de Göndereceğiz”

Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, başka ülkeler de Afganistan’a asker gönderecek olursa kendilerinin bu konuda adım atacağını ifade etti.

Frederiksen, bunun gerçekleşmesi hâlinde Afganistan’a gönderecekleri askerlerin Kâbil’de koruma, güvenlik ve nakliyat alanlarında görev yapacağını belirtti.