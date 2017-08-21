Chicago’da Silahlı Saldırılar: 8 Ölü, 54 Yaralı

ABD’nin Chicago kentindeki polis, kentte cuma günü mesai bitiminden pazar gecesine kadar yaşanan silahlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

AA’da yer alan haber göre, açıklamada, kentin özellikle güney kesimlerinde yoğunlaşan farklı olaylarda 8 kişinin öldüğü, 54 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

“ABD’nin suç başkenti” olarak nitelendirilen Chicago’da, bu yıl silahlı saldırılarda toplam 422 kişi öldürüldü, 2 bin 13 kişi de yaralandı.