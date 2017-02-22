Başörtüsü Yasağı Son Kalesinden de Temizleniyor!

Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılan düzenleme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Genelkurmay karargâhı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı’nca Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dâir Yönetmelik hazırlandı.

Düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’nin “Genel Hükümleri” bölümüne eklenen maddede, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askerî öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmî üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilirler.” ifadeleri yer aldı.

Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Yasak Daha Önce Sivil Memurlar İçin Kaldırılmıştı

1982 yılında çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dâir Yönetmelik’in 6. maddesi geçtiğimiz aylarda değiştirilmişti.

Yönetmelik değişikliğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda çalışan kadınların, işe başörtüsüyle gidebilmesinin yolu açılmıştı.