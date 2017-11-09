Başbakan Yıldırım'dan Seçim Barajı Açıklaması

Yıldırım, ABD'de kaldığı otelden Thomas Jefferson Anıtı'na yürüyüşü sırasında kısa mola verdiği bir kafede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Barajın yüzde 10 olarak muhafaza edilmesinin esprisi ne, yönetimde istikrar. Yönetimde istikrar açısından barajın yüzde 10 olarak devam etmesi düşünülebilir. Ancak temsilde adalet noktasında seçim sistemi topyekun değiştirilecekse o zaman bütün bu meselelerin birlikte ele alınması gerekir." dedi.