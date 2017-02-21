Başbakan Yıldırım: 20 Bin Öğretmen Adayının Ataması İşlemleri Mart’ta Başlayacak

Başbakan Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuştu. 20 bin öğretmen alınacağını hatırlatan Başbakan, işlemlerin Mart ayında başlayacağını kaydetti.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada öğretmen atamalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım konuyla ilgili "20 bin 127 öğretmenin atamasını yapmaya karar verdik. Mart ayında işlemler başlıyor." dedi.