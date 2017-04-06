Amasya Üniversitesi Öğrencileri İdlib Katliamını Lanetledi!

Esed ve Rus güçleri tarafından gerçekleştirilen ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin de yaralandığı İdlib’e yönelik kimyasal saldırılar Amasya’da protesto edildi.

Genç İHH ve Özgür-Der Genç Şahitler kulübünün çağrısı ile Eğitim fakültesi girişinde bir araya gelen farklı kulüp ve STK’lardan oluşan topluluk tekbirler ve sloganlar eşliğinde Rusya ve Esed’in katliamları kınadı

Eğitim Fakültesi önünde gerçekleştirilen protesto eyleminde, Genç Şahitler Kulübü başkanı Ahmet Akçil’in giriş konuşması, öğrenci konsey başkanı ferdi karakuşun yaptığı basın açıklaması ve Bilal Çetinin okuduğu dua ile protesto sona erdi.

Ahmet AKÇİL yaptığı konuşmada; zalim bir diktatöre karşı başkaldırmış Suriye halkını desteklemek ve Salı günü sabah saatlerinde başlayan, Zalim Esed ve Rusya tarafından sivillere yönelik kullanılan kimyasal silah sonucunda katliama uğrayan kardeşlerimiz için hakkın şahitliğini, zalimleri ise lanetlemek ve öfkemizi haykırmak için toplanmış olduklarını belirtti.

Basın Açıklamasının Tam Metni:

KATİLLER ÇETESİ İDLİP’TE YAPTIĞI KATLİAMIN HESABINI VERECEK!

“(Resûlüm!) Sakın, Allah´ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.” (İbrahim Süresi: 42)

Malumunuz Yedinci yılına giren Suriye direnişi her gün yeni katliamlarla bitirilmek isteniyor. Geçen ay Halep’te camiye bomba yağdıran zalimler yetmişten fazla sivili katlettiler ve bu saldırıyı terörizm bahanesine sığdırarak işin içinden çıkmaya çalıştılar. Fakat biz biliyoruz ki asıl terörist ABD’dir, RUSYA’DIR ve onların bu vahşetine ortak olanlardır.

Suriye'de rejime ait uçaklar, Salı günü sabah saatlerinde ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin denetimindeki İdlib'in Han Şeyhun ilçesine hava saldırıları düzenledi. Zehirli gaz olarak bilinen Sarin gazı kullanılan saldırıda çoğu çocuk 100 kişi hayatını kaybetti ve aralarında çocukların da yoğunluklu olduğu 500'den fazla kişinin yaralandı.

Zalim ve katil Esed kimyasal silahlarla saldırırken, Rusya uçaklarıyla yaralıların getirildiği hastaneyi vurdu. Öte yandan Suriye'de rejimi başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında da en az 32 sivil hayatını kaybetti.

İslam topraklarını işgal ederek Müslümanları sistematik işkencelerle, bombalarla ve kimyasallarla öldürmeyi politika haline getiren bu katiller çetesi her geçen gün daha da vahşileşmekte ve dünyanın gözünün içine bakarak zulümlerini icra etmektedirler.

Bunca sivilin öldürüldüğü bir katliamda, katliamı kimin yaptığının, ne için yaptığının ve hangi silahla yaptığının hiçbir önemi yoktur. Katliamların mazereti ve bahanesi olmaz, olamaz! Kadın-erkek demeden, yaşlı-çocuk ayırt etmeden insanların üzerine kimyasal bombalar yağdırmanın; toprağı, havayı, suyu zehirleyerek nesillerin geleceğini heba etmenin insanlık önünde de Hak Teâlâ katında da hiçbir açıklaması olamaz.

Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Londra’da, St.Petersburg’da ve diğer batı şehirlerinde de patlamalar oldu ve sivil kayıplar yaşandı. Elbette kim olursa olsun sivillere yapılan saldırılar kabul edilemez. Ancak bu sivil ölümleri protesto eden ve kınayan bu güçler söz konusu Müslümanlar olunca sessizliğe gömülmektedirler. Bu da onların olup bitenlere nasıl ikiyüzlü yaklaştıklarının en bariz kanıtı olarak ortadadır.

Bundan dolayı bütün bu olup bitenler karşısında Birleşmiş Milletler denen kukla kuruluşun büründüğü sessizliği ve zalimlerden yana takındığı tavrı esefle kınıyor ve bunların demokrasi ve insan hakları söylemlerinin koca bir yalan olduğunu buradan ilan ediyoruz.

Burada Amasya üniversitesi öğrencileri olarak başlangıcından bugüne kadar geçen sürede Suriye direnişini destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu savaşta haklının yanında olmak ve mazlumu desteklemek en insani sorumluluktur. İnşallah bizler zalimlere karşı mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Türkiye’nin bu ölümleri BM genel kuruluna taşıması ve işlenen bu savaş suçunun takipçisi olması oldukça önemli bir konudur. Bu konunun ihmal edilmemesi gerektiğini ve bu ülkenin duyarlı bütün siyasilerinin bu konuya taraf olması gerektiğini ifade ediyoruz. Nasıl ki Suriyeli kardeşlerimize ensar olduysak, onların haklarının müdafisi olmak ta rabbimizin üzerimize yüklediği bir sorumluluktur. İnşallah bu Türkiye halkı bu sorumluluğu da hakkıyla yerine getirecektir.

Son olarak Suriye’de zalim Esed’i destekleyen ABD, RUSYA ve onların işbirlikçisi olan devletleri bir kez daha kınadığımızı ve lanetlediğimizi ve bu Katiller çetesinin elbet bu ölümlerin hesabını bir gün vereceğini bütün dünyaya haykırıyoruz.

DUA:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Rabbimiz!

Her şeyin yaratanı, yaşatanı, sahibi ancak sensin. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, hiç kimseye muhtaç olmayan, sınırsız kudret ve yücelik sahibi hamid olan sadece sensin. Her şeyi gören, her şeye şahit olan, her şeyi hesap günü için kaydeden sensin ancak.

Rabbimiz!

Bu meydanda, senin huzurunda, senin şahitliğin altında, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri ve İslami bir yönetim için mücadele ettikleri için küresel küfür güçleri ve yerli işbirlikçileri tarafından katliama uğratılan İdlip Müslümanlarına olan İslami desteğimizi ortaya koymak, senin taraftarlarının safında olduğumuzu ilan etmek için toplandık.

Rabbimiz!

Suriye’de, Mısır’da, Filistin’de, Kafkasya’da, Doğu Türkistan’da, Arakan’da ve dünyanın dört bir yanında sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için, bu yolda mücadele ettikleri için zulme uğratılan, katledilen, işkence edilen, yurtlarından sürülen tüm mü'minlere ve mücahidlere mücadelelerinin sonuna kadar dayanabilecekleri derecede sabır nasib et.

Rabbimiz!

Senin yolunda cihad edenlere, yurtlarından sürülenlere, işkence ve eziyete uğratılanlara, şehit edilenlere ecirlerini eksiksiz ver. Onların senin dinini yaşama ve yaşatma uğrundaki bu şahitliklerini ve şehitliklerini kabul et ve bereketlendir.

Rabbimiz!

Bizleri her daim Müslümanların, İslam ümmetinin, senin yolunda mücadele edenlerin, mazlumların ve mağdurların yanında ve safında; her daim razı olacağın saflarda kıl. Bizleri onların yar ve yardımcısı, destekçisi kıl. İslam düşmanlarının, hainlerin, dinini dünyalık menfaatler için satanların safında olmaktan, onlara yar ve yardımcı olmaktan uzak tut bizleri.

Rabbimiz!

Ümmetin ve ümmete önderlik iddiasında bulunan İslamcıların zorlu imtihandan geçirildiği bu zorluk günlerinde hepimize yardım et. Ayaklarımızı hak üzere sabit kıl, bizleri dünyada senin taraftarlarından olma izzetiyle, ahirette alnımızın akıyla hesabımızı verme ve sonsuz cennete kavuşma nimetleriyle nimetlendir.

Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.