"Allah'ın Görünmeyen Kulları Cinler"

Dernek binasında Sinan Ceran'ın ele aldığı konuyu özetlersek:

Değerli kardeşler ele alacağımız hadisler tevhide uygun bir çizgide Diyanet'in Hadislerle İslam kitabından alınmıştır. Malum son yıllarda DİB'in Kur'an'ın anlaşılması için çok güzel çalışmalarını görebiliyoruz. İstenilen boyutta olmasa bile gelinen noktada DIB olumlu bir konumdadır diyebiliriz.

Ele alacağımız hadislerin ana temasında Allah'tan başka insanların, meleklerin ve cinlerin ölümlü olduğu vurgusudur. Çünkü tevhidin ana ilkelerinden en önemlisi her şeyin yok olup sadece Rabbimizin ebedi/ölümsüz olduğudur.

Bu konuyla ilgili birçok hadis bulabiliriz ama ele aldığımız konunun Kur'an'a uygunluğuna dikkat edilmelidir. Burada birkaç hadisi ele alacağız inşallah!

Kardeşler, malum bu bilgiler gaybi olmasına rağmen Rabbimizin gaybi şeylere taş atmayın ikazı yokmuş gibi davranılıyor. İnsanlar bu alanı çok kurcalayarak vahyin sınırlarını zorlamışlardır. Böyle olunca bu alanla ilgilenenler çok zorlayıcı yorumlarda bulunmuşlardır. Tabiki bunun sebepleri çoktur ama merakla başlayan bu serüven bugün insanları başka boyutlara taşımıştır.

Kur'an bu konuda gayet nettir. Burada vahyin mesajı asıl korkulması gerekenin Allah olduğu ve kulluk için yaratıldığımızı ana eksene koymasıdır. Bu mesajı iyi anlamadığımız zaman başka şeylerle olayı anlamaya çalışırız/çalışıyoruz.

Nitekim tevhide ters inançlar, hurafeler, korkular hatta şirke düşme bile gerçekleşiyor. Meselenin ana eksenini unutup nerede duracağımızı bilmeden aşırılıklara kayabiliriz.

İnsanlar gönlünü neye açarsa yaşamı da o yöne doğru evrilir. Kalbini Allah'a, kitaba ve güzel söze açan her türlü pislikten sakınmıştır.

Kardeşler, Kur'an haktır, hakikattır. Rivayetlerde geçen bir sürü gaybi bilginin gökyüzünden gelmesinin önünü kesen vahiydir. Yani vahiy geldikten sonra artık bunların kıymeti kalmamıştır.

Bir şeyin yanlış olduğunu ortaya koymakla onu reddetmek başka şeydir. Cinler çok tartışılmış bir mevzudur. Varlığı veya yokluğundan ziyade inançtaki konumları/işlevselligi önemlidir. Onları inkar etmekle onlardan medet ummak farklı şeylerdir. Burada sapla samanı ayırt etmek zorundayız. Aksi halde vahyin mesajını yanlış anlayıp tevhitten uzaklaşırız.

Cinlerle ilgili ayetlerin birçoğu Mekki'dir. Bunun tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Müşrikler Hz. Peygambere iftira atarak onun kahinlerden, cinlerden haber kaynağını aldığını söylemişlerdir. Aynı şey bugün de devam ediyor. Haber kaynağını BBC, MOSSAD, CIA'dan alanların müslümanlara nice iftiralar attığına şahidiz ve şaşırmıyoruz/şaşırmamalıyız.

Mesele kulak verdiğimiz kaynağın ne olduğudur. Vahiyden aldığımız haber bize tevhidi duruşu ve tavrı gösterir.

Müşrikler cinleri vahye karşı bir set olarak kullanmalarına karşın Allah cinlerin peygambere iman ettiğini ve Kur'an'ı dinlediğini bildiriyor. Enteresan gerçekten.

Kıymetli dostlar, peygamberi dinlemeye gelen cinlerin mahiyeti, nereden ve nasıl geldikleriyle ilgili kesin bilgi yoktur. Hz.Peygambere gelip onu dinlemişler. Mardin tarafından geldiği rivayet edilir. Nereden geldikleri veya ne olduklarından çok vahye kulak verip müslüman olmaları üzerinde tefekkür etmek daha doğrudur diye düşünüyorum.

Kur'an'dan öğrendiğimiz ölümlü, kul ve iyi ile kötü olanlarının oldukları. Burada Kur'an bize bir alan çiziyor. Bize verilen bilgi kadarıyla biliriz, gerisi gaybi alandır. Zorlayarak işi hurafelere hatta şirke götürenler maalesef çok.

İnsanların vahiysiz oluşturabileceği birçok gaybi konular benzerdir. Cin meselesi sadece kendi içinde ontolojik bir mesele değil doğrudan tevhidle ilgilidir. Bunları zorlamaktan ziyade Kur'an merkezli gir bakış açısına sahip olmak esastır. Yalnızca Allah'a sığınmakla ve vahyin bilgisiyle cin meselesine bakmak gerekir.

Rabbim bizi sadece kendisine sığınan ve sadece ondan isteyen kullarından eylesin.

Fotoğraf: Murat Temir

Haber : Mehmet Arslan