ABD'li Üst Düzey Askeri İsimlerden 'Türkiye' Açıklaması

ABD Savunma Bakanı James Mattis, IŞİD'e karşı mücadele eden Koalisyon’un Özel Temsilcisi Brett McGurk ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford kameraların karşısına geçti.

Üst düzey üç askeri isim, IŞİD'le mücadelede gelinen aşamaya dair açıklamalarda bulundu.

Koalisyon Özel Temsilcisi McGurk, Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede yakın müttefik olduğunu söyledi. McGurk, "Koalisyon onlar olmadan başarılı olamaz" dedi.

Dunford ise ABD ile Türkiye'nin Rakka operasyonu konusunda görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti. Amerikan Genelkurmay Başkanı, Suriye Demokratik Güçleri’ne en kısa sürede askeri teçhizat ulaştıracaklarını da belirtti.

Savunma Bakanı Mattis ise basın toplantısında sahadaki duruma dair bilgi verdi ve IŞİD'i kritik noktalarda çevrelediklerini vurguladı.

AA