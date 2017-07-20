ABD'den, Üslerini İfşa Eden Anadolu Ajansı’na Tepki

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ile ortak hareket eden ABD'nin, bölgede kurduğu gizli üsleri Anadolu Ajansı tarafından ifşa edilmiş, bu üsler dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD'li komutan Scrocca, Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Joe Scrocca, Daily Beast’te yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu haberin düşmana hassas taktiksel bilgi verdiğini belirtti ve bu bilginin koalisyon güçlerinin yanı sıra onların ortaklarına da zarar vereceğini öne sürdü.

Daily Beast’ten haberde yer verilen detayları yayınlamaması isteyen Scrocca, “Bu türden bilgilerin yayınlanması profesyonel olarak sorumsuzluktur. Sizden koalisyonun hayatını tehlikeye atacak bilgilerden kaçınmanızı rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Albay John Thomas da Daily Beast’ten haberinde ABD askerlerinin konumları ve sayılarına ilişkin bilgileri kullanmamasını istedi.

ANADOLU AJANSI'NIN HABERİ...

Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme çabası tam gaz devam eden ABD'nin sınırımızdaki üsleri de her geçen gün artıyor. Suriye'deki PKK/PYD bölgesinde ABD'nin 10'a yakın üssü var.

ABD, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD bölgesinde, iki hava üssü dışında 8 adet askeri noktaya sahip. Haseke, Rakka ve Münbiç'teki "operasyonel noktalar"da ABD özel kuvvetleri konuşlu bulunuyor. Bölgede 8 noktadan en yenisi, Türkiye sınırındaki Haseke'de, Rakka operasyonu için kurulan Tel Beyder oldu.

Münbiç'teki iki askeri noktadaki kuvvetler, PKK/PYD'yi Fırat Kalkanı bölgesindeki ÖSO'ya karşı koruyor.