ABD ve PKK/PYD Rakka’da 78 Sivili Daha Katletti!

“Rakka Sessizce Katlediliyor” isimli aktivist ağı, Suriye’nin kuzeyinde yer alan ve IŞİD’in kontrolünde bulunan Rakka kentinin merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden sivillerle ilgili açıklama yaptı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin havadan, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (SDG) de karadan saldırdığı Rakka’da 24 saatte 78 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uluslararası koalisyon güçleri ve PKK/PYD’nin Rakka’ya yönelik saldırıları nedeniyle yaklaşık olarak 450 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kentin merkezindeki çatışmalar nedeniyle de 30 bin kadar sivil kuşatma altında kaldı.