ABD, PYD’nin de Masada Olmasında Israrcı

»Ana Sayfa»Dünya
13.01.2017 15:19
ABD, PYD’nin de Masada Olmasında Israrcı
Toner, PYD'nin sahada temsiliyeti olduğu ve muhtemel görüşmelerde yer alması gerektiği yönündeki görüşlerini yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Suriye’de yaşanan çatışmaların sona ermesi için bütün tarafların sesinin dinlenmesi gerektiği yönündeki sözlerini tekrar ederek, “Bu, Suriyeli Kürtleri, Suriyeli Arapları ve Suriyeli Türkmenleri içeriyor.” dedi.

Toner günlük basın toplantısında PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin de Suriye’deki "uzun vadede barış sağlanması adına" muhtemel bir görüşmede yer alması gerektiği yönündeki sözlerini yineledi.

Toner, "Salı gününe ait sözlerim hakkında çok fazla yorum yapıldı. Suriye’deki krizin çözümü için politik bir çözüm arayışı gerektiğini uzun zamandan beri söyledik. Bu, Suriyelilerin yönettiği ve temsiliyeti yüksek, barış ve birliğe yönelten bir süreç olmalı." dedi.

Toner, "Salı günü yaptığım yorumlarda bu bağlamda söylenmiş sözlerdi. BMGK 2254, açık bir şekilde Suriye halkının kendi geleceğine karar vermesi gerektiğini söylüyor." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

“Suriyeli Kürtler, Suriyeli Araplar ve Suriyeli Türkmenler dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin bu süreçte sözünün dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kimin masada olacağı hakkında ya da Cenevre görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiği hakkında değildi.”

Toner, salı günü PYD’yi işaret ederek, "Suriyeli Kürtler de bu sürece dahil olmalıdır." diye konuşmuştu.

"PYD'nin masada yer alabileceğini mi söylüyorsunuz?" sorusu üzerine ise Toner, "Bizim düşüncemize göre bir noktada onlar da bu sürecin bir parçası olmalıdır. PYD sahada temsiliyeti olan bir grup. Suriye'deki uzun vade çözüm arayışlarında da seslerinin duyulması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı. 

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