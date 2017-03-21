ABD Başkanı Trump’ın Kızına Beyaz Saray’da Ofis Veriliyor!

»Ana Sayfa»Dünya
21.03.2017 16:26
ABD Başkanı Trump’ın Kızına Beyaz Saray’da Ofis Veriliyor!
ABD’nin yeni başkanı başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’a Beyaz Saray’da bir ofis tahsis edileceği, “devlet sırrı” niteliğindeki belgelere de erişim izninin olacağı bildirildi.

ABD’li yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’a Beyaz Saray’da bir ofis tahsis edileceğini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yetkililer ayrıca, Trump’ın 35 yaşındaki kızının resmî bir rolü olmamasına rağmen “devlet sırrı” niteliğindeki belgelere erişim izninin olacağını da doğruladı.

Ivanka Trump’ın Politico’ya konuşan avukatı Donald Trump’ın kızının, başkana “geniş bir yelpazede” danışmanlık vereceğini ve başkanın “gözü kulağı” olacağını söyledi.

Donald Trump’ın 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralmasının ardından kızı da onunla birlikte dünya liderleriyle görüştüğü toplantılara katılmaya başlamıştı.

Kendi giyim markası bulunan Ivanka Trump, böylece babasına danışmanlık yapan eşi Jared Kushner ile birlikte çalışmaya başlayacak.

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