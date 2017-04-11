Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu

»Ana Sayfa»Pano
11.04.2017 21:37
Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
Bursa Özgür-Der’den Zühre ve Ersin Ertürk kardeşlerimizin Ömer adını verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi. Kardeşlerimizi tebrik ediyor, Allah’tan Ömer’e hayırlı bir ömür niyaz ediyoruz.

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