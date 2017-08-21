Zekai Aksakallı Neden İstifa Etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün'e gerçekleştireceği günübirlik ziyaret öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda konuştu.

Erdoğan, Zekai Aksakallı'nın 2. Kolordu'ya atanmasına ilişkin sorulan soruya, "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar." şeklinde cevap verdi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Kaldı ki bu da aslında böyle bir süreyle de bağımlı olan bir şey de değildir. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de orada bu görevini devam ettirecek."