Yörük Çocuklarının Zorlu Okul Yolculuğu

»Ana Sayfa»Eğitim
01.03.2017 12:57
Yörük Çocuklarının Zorlu Okul Yolculuğu
Mersin’de konaklayan Sarıkeçili Yörüklerinin eğitim çağındaki çocukları, okullarına devam edebilmek için her gün zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Türkiye’nin son konargöçer Yörükleri olduğu belirtilen Sarıkeçililerin çocukları, konakladıkları Mersin’de okullarına devam edebilmek için her gün zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Sabahın erken saatlerinde uyanan Yörük çocukları, anneleri tarafından kıl çadırda hazırlanan sofrada kahvaltı yapıyor. Aydıncık ilçesinin yakınlarındaki ormanlık alanda kaldıkları bölgeden okula gitmek için yola koyulan çocukları zor bir süreç bekliyor.

Bölgede çadır kuran 11 Yörük ailenin 6-13 yaş arasındaki 14 çocuğu, yürüyerek ormanlık alanda yaklaşık 5 kilometre, servise bindikten sonra da 7 kilometre yol katederek ulaştıkları okulda eğitim alabiliyor.

Okuldan sonra aynı yolları kullanarak kaldıkları bölgedeki kıl çadırlara dönen Yörük çocukları, sürü içindeki keçi ve oğlakların beslenmeleri için aile bireylerine yardımcı olurken, bir taraftan da öğretmenleri tarafından kendilerine verilen ödevleri yapmaya çalışıyor.

Kıl çadırda en fazla 5 kişi yaşayan Yörük bir aile, konakladıkları bölgede yaklaşık 800 keçi güdüyor. Yetişkinler, keçileri gruplar hâlinde otlattığı için çocuklarına ödevlerini yaparken çok fazla yardımcı olamıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ehliyet Sahiplerine “Trafikte Saygı Eğitimi” Verilecek23 Şubat 2017 Perşembe 17:43
  • Anne Babalarıyla Kütüphaneye Gidip Kitap Okuyorlar23 Şubat 2017 Perşembe 15:41
  • Okullarda Korece, Farsça ve Urduca da Öğretilecek22 Şubat 2017 Çarşamba 09:49
  • Başbakan Yıldırım: 20 Bin Öğretmen Adayının Ataması İşlemleri Mart’ta Başlayacak21 Şubat 2017 Salı 14:33
  • Önce Kendileri Öğrenip Sonra Ailelerine Öğretiyorlar20 Şubat 2017 Pazartesi 18:01
  • İngilizce Öğrenmek İçin En Pahalı Ülke İngiltere, En Ucuz Kanada19 Şubat 2017 Pazar 13:20
  • Kur’ân’ı Daha İyi Anlayabilmek İçin 34 Yıl Sonra Okullu Oldu18 Şubat 2017 Cumartesi 17:11
  • 20 Bin Öğretmen Alımı İçin Takvim Açıklandı17 Şubat 2017 Cuma 15:44
  • "Şehit Yakınlarına İstedikleri Üniversitede Eğitim İmkanı Verilecek"15 Şubat 2017 Çarşamba 17:37
  • Taş Değirmenin Geliriyle 7 Çocuğunu Üniversitede Okuttu15 Şubat 2017 Çarşamba 14:24
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim