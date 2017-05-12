Yıldırım: "İngiltere İle Serbest Ticaret Anlaşması İmzalayacağız"

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle İngilizler ile birliğin arasındaki ipler gergin. AB, aynı şekilde Türkiye'ye de verdiği sözleri tutuyor. Hem Türkiye'den hem de AB'den karşılık sert açıklamalar geliyor.

Tam da bu süreçte İngiltere ve Türkiye kritik bir anlaşmaya imza attı.

İngiltere'den bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da mevkidaşı Theresa May ile ikili görüşmede bulundu.

'DAHA ETKİN OLMAK İSTİYORLAR'

Yıldırım, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra Türkiye ile daha yoğun ilişkilerde bulunmak istediğini belirterek, "Brexit kararından sonra bölgede Türkiye ile ilişkilerde daha etkin olmak istiyor. Biz de bu işbirliğine açığız." şeklinde konuştu.

Yıldırım ayrıca, "İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalayacağız" dedi.